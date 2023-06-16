Temmuz 2023’te 18.49 ek zamla yeni tablo netleşti! SSK,Bağkur emekliye 11.256 TL, Memura 25.590 TL maaş! Seyyanen, refah payı, intibak zammı...

Yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı! Temmuz ayında yapılacak zam beklenirken bir yandan yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Tüm hesaplamalar yapıldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu kapsamda emeklilerin zam oranı 18.49 olarak tahmin edildi. İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...