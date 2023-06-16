Temmuz 2023'te 18.49 ek zamla yeni tablo netleşti! SSK,Bağkur emekliye 11.256 TL, Memura 25.590 TL maaş! Seyyanen, refah payı, intibak zammı...
Emekli ve memurlar için Temmuz ayı dört gözle bekleniyor. Temmuz'da ilk 6 aylık oranla zam alacak SSK, Bağkur'lu emekliler ayrıca ek iyileştirmelerden de yararlanacak. Bu kapsamda son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile 6 aylık enflasyona ilişkin yeni ipucu geldi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek. Peki, emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler ve hesaplı tablo haberimizde...
16.06.2023 11:25 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:44
Yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı! Temmuz ayında yapılacak zam beklenirken bir yandan yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Tüm hesaplamalar yapıldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu kapsamda emeklilerin zam oranı 18.49 olarak tahmin edildi. İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...
İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ
Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı.