Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti! EYT’li, Bağ-Kur, SSK, emekli sandığı...

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."

Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.