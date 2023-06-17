EPT'li 2000 2003 2005 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK'dan 1 ve 3 aylık süre verildi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ancak, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlamayanların eksik primlerini tamamlama yoluna başvurdukları borçlanma ve İhtiyaçtan Yararlanma (İHYA) imkanlarına ilişkin önemli bir uyarı yapıldı. Borçlanma ve İHYA yöntemleri, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamada yardımcı olan önemli araçlardır. Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler, bu imkanlardan faydalanarak prim ödemelerini gerçekleştirirler.
17.06.2023 11:46 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:46
Eksik primi olanlar için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Borçlanma ve ihya maliyeti Temmuz'da asgari ücretle beraber artışa geçecek. Bu ay sonuna kadar eksik primi olanlar daha az ödeme yapabilecek. Peki, ödemeler kaç TL olacak? Eksik prim için avantajlar neler? İşte merak edilenler...