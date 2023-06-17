EPT'li 2000 2003 2005 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK'dan 1 ve 3 aylık süre verildi!

Eksik primi olanlar için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Borçlanma ve ihya maliyeti Temmuz'da asgari ücretle beraber artışa geçecek. Bu ay sonuna kadar eksik primi olanlar daha az ödeme yapabilecek. Peki, ödemeler kaç TL olacak? Eksik prim için avantajlar neler? İşte merak edilenler...