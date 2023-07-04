Temmuz 2023 Dul maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? %75,50,25 hisse ile yetim ve dul maaşı kaç para oldu?

2023 TEMMUZ DUL VE YETİM ZAMMI NE KADAR OLDU?

2023 yılında yüzde 75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4.125 TL oldu. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 2.750 TL alıyor. Temmuz ayında ise emekli maaşları da dahil olmak üzere en düşük yüzde 34 oranında zam yapılması bekleniyor.