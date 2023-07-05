Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?
Temmuz ayıyla birlikte, engelli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve araştırmalar hız kazanmış durumda. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni engelli aylığı miktarları da belirleniyor. Peki, 2023 yılında zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? 2023 Temmuz ayında %70 ve üstü engelli aylığı miktarı ne kadar arttı? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları...
05.07.2023 08:20 - Son Güncelleme: 05.07.2023 08:20
Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. Peki, Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...