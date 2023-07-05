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Haberler Ekonomi Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Temmuz ayıyla birlikte, engelli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve araştırmalar hız kazanmış durumda. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni engelli aylığı miktarları da belirleniyor. Peki, 2023 yılında zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? 2023 Temmuz ayında %70 ve üstü engelli aylığı miktarı ne kadar arttı? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları...

05.07.2023 08:20 - Son Güncelleme: 05.07.2023 08:20
Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. Peki, Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Henüz engelli aylıklarına yapılacak zam oranı netleşmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

MEVCUT MAAŞLAR NE KADAR?

Engelli aylığı hali hazırda 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL, Yüzde 70 ve üzeri olanlar için 2 bin 609 TL olarak ödeniyor.

Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Engelli maaşı şartları nedir?

Engelli maaşını alabilmek için bazı kriterleri ve şartları karşılamak gerekir.

Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama! Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Kişi engelli maaşı almak istiyorsa en az %40 engel oranına sahip olması ve maddi anlamda yetersiz olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir.

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