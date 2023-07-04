2023 Temmuz sosyal yardımlara ne kadar zam geldi? Yeni Dul ve yetim maaşı, evde bakım, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, Aile Destek paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI ödeme tutarları

Sosyal yardım ödemeleri 2023 Temmuz ayında artacak. 7'den 70'e milyonlarca ailenin faydalandığı destek programları Temmuz ayıyla birlikte zamlanacak. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Çocuk ve öğrenci destek ödemelerine zam var mı? İşte en yeni maaş tablosu...