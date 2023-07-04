2023 Temmuz sosyal yardımlara ne kadar zam geldi? Yeni Dul ve yetim maaşı, evde bakım, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, Aile Destek paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI ödeme tutarları
Memur ve emeklilerin yanı sıra Temmuz ayında sosyal yardımlara ne kadar zam geleceği merak edilip araştırılıyor. Temmuz ayında memur, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödeme miktarı da artacak. Ülkemizde 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki 2023 Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı yeni dul ve yetim maaşı, evde bakım, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar...
04.07.2023 13:59 - Son Güncelleme: 04.07.2023 14:00
Sosyal yardım ödemeleri 2023 Temmuz ayında artacak. 7'den 70'e milyonlarca ailenin faydalandığı destek programları Temmuz ayıyla birlikte zamlanacak. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Çocuk ve öğrenci destek ödemelerine zam var mı? İşte en yeni maaş tablosu...
* SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK: 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.
Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak.