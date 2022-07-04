Temmuz 2022: 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, 4C, Memur ZAMLI MAAŞLAR: 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur, memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı bugün netlik kazanıyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte memur emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın (Haziran) enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki,4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!