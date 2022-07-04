SON VERİ AÇIKLANDI! 18.5 milyon için hesaplı eski ve yeni maaş TABLOSU! 1999, 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, Esnaf, 4C, Memur Temmuz 6 AYLIK enflasyon zam farkı!

Son veri açıklandı! 18.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar... Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşti. 2022 Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyordu. 2022 yılının altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyor. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artıyor.İşte kalem kalem memur emekli Temmuz maaş zammı!