Sigaraya 2 TL ZAM MI GELDİ? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı fiyatlar! En ucuz, en pahalı sigara hangisi oldu? Marlboro, Kent, Parliament, Muratti...

Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren merak edilenler arasında bulunuyor. Tütün ürünleri kullanan kişiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var?