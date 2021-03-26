Teker teker belli oldu! Emekli olmak isteyenlerin başına talih kuşu kondu! Bu yöntemle 6 sene erken emekli olabilirsiniz!

Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Sigortalı olarak çalışan kadınların, ilk sigortalandıkları tarihten sonraki süreçte anne olması halinde doğum borçlanması uygulamasından yararlanma hakkı doğuyor. Kadın işçilere özel olarak sunulan doğum borçlanması imkanı ile birlikte, çalışma hayatına katılan anneler geri dönük olarak prim ödemesi yapabiliyor. Kadınlar doğum ve sonrasında çalışamadıkları dönemlere dair ödeme yaparak erken emeklilik şansını yakalayabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Doğum borçlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar…