İstihdam yardımı 1.103 liraya kadar ödeniyor! Ayrıca iş görüşmesi için 100 liraya varan ödeme! İşte başvuru koşulları

İş arayan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan desteklerden olan 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma destekleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira veriliyor. İşte başvuru koşulları

26.03.2021 11:21 - Son Güncelleme: 26.03.2021 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





