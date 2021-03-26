İstihdam yardımı 1.103 liraya kadar ödeniyor! Ayrıca iş görüşmesi için 100 liraya varan ödeme! İşte başvuru koşulları
İş arayan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan desteklerden olan 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma destekleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira veriliyor. İşte başvuru koşulları
İstihdam yardımı 1.103 liraya kadar ödeniyor. Ayrıca iş görüşmesi için 100 liraya varan ödeme sağlanıyor. İş arayan vatandaşlara destek ödemeleri veriliyor. Sosyal yardım alan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri verilirken bu bağlamda sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira kadar, bulanlara ise bin 103 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik eğitim ve sağlık yardımları da devam ediyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu desteklerden faydalanmanın şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen detaylar...