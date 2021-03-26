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Emeklilik maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme!

Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı emeklilik maaşı hesaplama işlemi gündemde büyük ilgi görüyor. Yıllarca bu refah hayatı bekleyenler ve bir an önce zamanının gelmesini iple çekenler tarih araştırmasını sıklıkla yapıyor. Bu noktada arama motorları üzerinden de Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanır oldu. 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL olarak ne kadar maaş alınacağı, emeklililik yaşının nasıl hesaplandığı da her gün gündem konusu oluyor. İşte ayrıntılar…

26.03.2021 12:07 - Son Güncelleme: 26.03.2021 12:09
Emeklilik maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme!

Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı emeklilik maaşı hesaplama işlemi gündemde büyük ilgi görüyor. Yıllarca bu refah hayatı bekleyenler ve bir an önce zamanının gelmesini iple çekenler tarih araştırmasını sıklıkla yapıyor. Bu noktada arama motorları üzerinden de Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanır oldu. 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL olarak ne kadar maaş alınacağı, emeklililik yaşının nasıl hesaplandığı da her gün gündem konusu oluyor. İşte ayrıntılar…

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Emeklilik maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme!

Emeklilik maaşı hesaplama işlemi arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme sorgulamaları da her gün çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL maaş alacağını merak ediyor. Kamu ve özel sektör çalışanları fark etmeksizin herkesin hayalini kurduğu emeklilik hayatına ilişkin merak edilen detaylar…

Emeklilik maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

Emeklilik maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme!
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz 2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662
Emeklilik maaşı hesaplama! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emeklilik yaşı öğrenme!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.