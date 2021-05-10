Tek tek açıklandı! Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise...
Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bankalar kart kullanan alıcı ağını genişletmek isterken vatandaşlar da gereksinimlerini karşılama noktasında kredi kartlarından destek alıyor. Çoğu bireyin birden fazla kredi kartı bulunuyor. Bir hayli şahıs aylık ödeme meblağının minimum ödeme kısmını ödüyor. Bu da aşırıdan faiz ödenmesine neden oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik güçlükler yaşandığında kurtarıcı olabiliyor. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz. Kredi kartınıza ödemeleri düzenli olarak yapmazsanız kredi notunuz düşer ve faiz işler.
Kredi kartı kullanan herkes için geçerli. Faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 40 gün boyunca geçerli. Bankaların kredi kartlarını kullanan müşterilerin pek çoğu haberdar değil. Kredi kartını doğru ve etkin bir şekilde kullanarak faizden etkilenmeden nakit para kullanılabiliyor. İşte kredi kartı kullanımı ile ilgili bilinmeyen detaylar...
Kredi kartları ile ilgili az bilinen önemli bir detay ise 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanının bulunması. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denilmektedir.