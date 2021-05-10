Tek tek açıklandı! Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise...

Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bankalar kart kullanan alıcı ağını genişletmek isterken vatandaşlar da gereksinimlerini karşılama noktasında kredi kartlarından destek alıyor. Çoğu bireyin birden fazla kredi kartı bulunuyor. Bir hayli şahıs aylık ödeme meblağının minimum ödeme kısmını ödüyor. Bu da aşırıdan faiz ödenmesine neden oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik güçlükler yaşandığında kurtarıcı olabiliyor. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz. Kredi kartınıza ödemeleri düzenli olarak yapmazsanız kredi notunuz düşer ve faiz işler.

10.05.2021 08:24 - Son Güncelleme: 10.05.2021 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





