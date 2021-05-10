Memur maaşları yattı mı 2021? Mayıs ayı Memur maaşları ne zaman yatacak? 10 Mayıs bugün maaşlar ödenecek mi?
Memur maaşları ne zaman yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı milyonlarca memurun merak ettiği konulardan birisi olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda memurlar Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye ve maaşlarını almıştı. Gözler bu yıl yatacak memur maaşlarına çevrildi. Başkan Erdoğan, maaşların hangi tarihte hesaplara yatacağını duyurdu. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? 10 Mayıs Bugün memur maaşları yatıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Memur maaşları ne zaman yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Memur maaşlarının ne zaman yatacağı gündemde sık sık sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala memur maaşlarının ne zaman yatacağı da araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının hangi tarihte hesaplara yatacağını duyurdu. Peki, 2021 Mayıs ayında memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2021?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.