Altında dengeler tamamen değişiyor! Altın fiyatları acayip şekil aldı! Fiyatlarda bir kuruş bile oynama olmadı!

Altın alacaklar dikkat! Tek tek açıklandı! Altın yatırımı asırlardır alaka gören bir birikim taşıtı olmuştur. Altın 'ana baba usulü' olarak öğrenilirken özellikle yeni evlenecekler tarafından merak ediliyor. Bunun yanında altın, emin liman olarak biliniyor. Bunun başlıca nedeni ise uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenleri yarı yolda hiç bırakmamış olması. Uzun vadeli yatırımlarda her zaman için büyük kar payı bırakan altının güncel fiyatları da merak konusu oldu. Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. Peki gram altın fiyatları ne kadar olacak?

11.05.2021 09:15 - Son Güncelleme: 11.05.2021 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





