Altında dengeler tamamen değişiyor! Altın fiyatları acayip şekil aldı! Fiyatlarda bir kuruş bile oynama olmadı!
Altın alacaklar dikkat! Tek tek açıklandı! Altın yatırımı asırlardır alaka gören bir birikim taşıtı olmuştur. Altın 'ana baba usulü' olarak öğrenilirken özellikle yeni evlenecekler tarafından merak ediliyor. Bunun yanında altın, emin liman olarak biliniyor. Bunun başlıca nedeni ise uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenleri yarı yolda hiç bırakmamış olması. Uzun vadeli yatırımlarda her zaman için büyük kar payı bırakan altının güncel fiyatları da merak konusu oldu. Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. Peki gram altın fiyatları ne kadar olacak?
Güncel altın fiyatlarını araştıran vatandaş büyük bir şok içerisinde kaldı. Dün açıklanan verilerden sonra herhangi bir değişim yaşamayan altın fiyatları adeta dondu kaldı. Binlerce vatandaşın araştırmalarına konu olan "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" sorusunun cevabında ise bir kuruş bile oynamadığı görüldü. Bunun üzerine vatandaşlar dengelerin değiştiğini açıklayan yorumlarda bulundu. Peki, altın fiyatlar ne kadar oldu? Uzmanlar altın fiyatlarının geleceği hakkında dikkat çeken yorumlar yapıyor. Altının ons fiyatı son ayların en hızlı yükselişini kaydederken bu artışın gram altını etkileyebileceği konuşuluyor. Peki bu durum gram altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Gram altın fiyatı artacak mı?
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı etkinlikte, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini kaydetti.
Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam nisanda 266 bin artarak 1 milyon olan beklentilerin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı da yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükseliş eğilimi ivme kazanırken, yurt içinde de altının gram fiyatı yukarı yönlü hareket etti.
Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. En yüksek 489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.