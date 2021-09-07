Tek tek açıklandı! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı! Eylül 2021'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri!
Tek tek açıklandı! Eylül 2021'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı! Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı vatandaşlar tarafından dört gözle beklenen konulardan birisi. Valiliklerden kaymakamlıklardan maddi zorluklar sürecinde bazı dayanaklar alabilirsiniz. Yazılı müracaat yapılması ile sağlanan bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri, alabilecekleri maddi yardımları ve başvuru işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin detayları sayfamızda deklare ettik.
Belediyelerden ihtiyaç sahibi ailelere meydana getirilen yardımlar hız kesmeden eylül ayında da devam ediyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler şeklinde kuruluşlar tarafından maddi durumu kritik olan yurttaşlara destekler sağlanıyor. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. Bu yardımlar yakacak, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödeniyor. Öğrenciler için ödenen eğitim yardımları, kira yardımları ve fakirlik maaşları şeklinde oldukça yardım ön planda yer alıyor. Peki, maddi yardım başvuruları nasıl yapılır? Gıda, erzak, kırtasiye yardımı müracaat şartları nedir? İşte tüm detaylar!
BELEDİYE YARDIMI NASIL ALINIR, BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
ERZAK YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri