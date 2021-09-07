Tek tek açıklandı! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı! Eylül 2021’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri!

Belediyelerden ihtiyaç sahibi ailelere meydana getirilen yardımlar hız kesmeden eylül ayında da devam ediyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler şeklinde kuruluşlar tarafından maddi durumu kritik olan yurttaşlara destekler sağlanıyor. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. Bu yardımlar yakacak, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödeniyor. Öğrenciler için ödenen eğitim yardımları, kira yardımları ve fakirlik maaşları şeklinde oldukça yardım ön planda yer alıyor. Peki, maddi yardım başvuruları nasıl yapılır? Gıda, erzak, kırtasiye yardımı müracaat şartları nedir? İşte tüm detaylar!