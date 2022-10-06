Tek solukta yaşa takılmadan 2 yıl erken emeklilik! Herkes bir anda EYT'li olmayacak! 5000, 7000, 8000, 9000 primle 45-47-54 yaşında erken emeklilik LEVHASI! EYT'de 760 gün eksiliyor!

Milyonlarca kişi aktif çalışma hayatının peşinden emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli bulunduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi noksan olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma kanalıyla nasıl emekli olunuyor? İşte detaylar...