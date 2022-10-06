Tek solukta yaşa takılmadan 2 yıl erken emeklilik! Herkes bir anda EYT'li olmayacak! 5000, 7000, 8000, 9000 primle 45-47-54 yaşında erken emeklilik LEVHASI! EYT'de 760 gün eksiliyor!
Emeklilikte 1 gün bile büyük önem arz ediyor. Bazı durumlarda 1 günlük prim bir yılı dahi kurtarabiliyor. Öte taraftan erken yaşlarda emekli olma olanağı da bulunuyor. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Sadece bazı ender durumlar da mevcut. İşte erken emeklilik yolları...
Milyonlarca kişi aktif çalışma hayatının peşinden emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli bulunduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi noksan olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma kanalıyla nasıl emekli olunuyor? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN'DEN EYT HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Bakan Bilgin, "EYT sorununu çözmek için çalışıyoruz. Kaç kişiyi kapsadığını çalışma tamamlandığı zaman açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.
EYT'DEN ÖNCE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
SGK hizmet dökümünden bir günlük ödeme dahi gelecekte maaşınızın bağlanacağı dönemde karşınıza çıkıyor. Tek günlük sigorta bazen emekliliği bir yıl kadar öne çekiyor.
Bu şartlar arasında sigorta giriş tarihi, prim ve yaş şartı yer alıyor. Tüm şartları tamamlayanların maaşı ise belirtilen tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanıyor. Bazı durumlarda kişiye erken emekli olma şansı da veriliyor.
SGK üzerinden sigortalı olan vatandaşlar erken emeklilik koşulları hakkında detayları bilmek istiyor.