Staj sigortası, askerlik borçlanması, eksik prim EYT'li yapar mı? EYT'de 38-44-56 YAŞ 1993-1992-2008 15 yıl prim başlangıcı detayı!

Son dakika... EYT ile kaç kişinin emekli olacağı açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;

''Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak."