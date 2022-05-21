Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde giderek artan ve tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun haline gelen enflasyona karşın, emeklilerin yanında olduğunu duyurdu.