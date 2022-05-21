Tek maaş ile geçinemeyen emeklilere büyük müjde! 500 TL, 625 TL ve 750 TL karşılıksız para veriliyor! Ayrıca 100.000 TL de yatıyor!
Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Geliştirdiği kampanyalar sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Ziraat Bankası, bu kez de emekli vatandaşlar için üç ayrı başlık dahilinde geliştirdiği destek paketini açıkladı. İşte Ziraat Bankası'nın emekli destek paketinin içeriğine dair ayrıntılar
21.05.2022 10:47 - Son Güncelleme: 21.05.2022 10:47
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre giderek daha da zorlaşan hayat şartlarına karşın emekliler için bir destek paketi geliştirildi.
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Promosyon Hizmeti!
Ziraat Bankası'nın yeni yıla girilmesi ile birlikte emekli vatandaşlara yapmış olduğu ilk duyuru promosyon kampanyası duyurusu oldu.