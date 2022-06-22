Aylık 1475 lira maaş ve gıda yardımı müjdesi verildi! Formu doldur onayı al! Başvurular 81 il müdürlüğünden yapılacak

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine hem nakdi yardımlarda hem de barınma yardımlarında hem de gıda yardımlarında bulunan kamu kurumlarından birisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni dönemde sunduğu hizmetleri vatandaşa duyurdu. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan kategorilere ilişkin ayrıntılar