200 bin, 300 bin, 500 bin TL kredi hesaplama tabloları! 0,89 ve 0,99 faiz oranlı, 10 yıl vadeli devlet konut kredileri kimlere verilecek? Başvurular başladı mı?

Genişletilmiş Konut Kredisi Paketi 2022

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ilk kredi paketi Genişletilmiş Konut Kredisi paketi oldu. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre bu konut kredisi paketinden, satın alınacak olan konutun en az yüzde 50 oranında ki değerini döviz veya altın aracılığı ile ödeyecek olan kişilerin yararlanabilecekleri belirtildi.