200 bin, 300 bin, 500 bin TL kredi hesaplama tabloları! 0,89 ve 0,99 faiz oranlı, 10 yıl vadeli devlet konut kredileri kimlere verilecek? Başvurular başladı mı?
Artan konut fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer alan hükümet, 0,89 ve 0,99 faiz oranlı iki kredi paketini müjdelemişti. Söz konusu kredi paketlerine başvuruların kabul edilmeye başlanıp başlanmadığı ve kredi paketlerinin örnek hesaplama tabloları merak konusu oldu.
9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında müjdelenen İlk Evim Konut Kredisi ve Genişletilmiş Konut Kredisi paketleri için araştırmalar son sürat devam ediyor. Kredi paketlerinden kimlerin yararlanabileceği, başvuruların en zaman başlayacağı ve kredi paketlerinin örnek hesaplama tabloları merak ediliyor.
Genişletilmiş Konut Kredisi Paketi 2022
Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ilk kredi paketi Genişletilmiş Konut Kredisi paketi oldu. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre bu konut kredisi paketinden, satın alınacak olan konutun en az yüzde 50 oranında ki değerini döviz veya altın aracılığı ile ödeyecek olan kişilerin yararlanabilecekleri belirtildi.
Söz konusu kredi paketinin faiz oranı yüzde 0,99, azami vade sayısı 120 ay olarak belirlenirken hem ikinci hem de sıfır konutlar için bu kredi paketine başvuru yapılabileceği bildirildi.
Devlet tarafından düzenlenmiş olan Genişletilmiş Konut Kredisi paketinin ayrıntıları da belli oldu. Söz konusu kredi paketinin örnek hesaplama tabloları şu şekilde yayınlandı: