Tek bir SMS ile kolay ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve başvuru numaraları! Garanti, TEB, İNG, Akbank, İş bankası, Denizbank...

Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir. Garanti Bankası şubeleri, mobil şube ve internet şubenin yanı sıra cepten kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için ise 444 0 335 anında Kredi Hattı hizmetini sunuyor.