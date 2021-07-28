Tek bir SMS ile kolay ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve başvuru numaraları! Garanti, TEB, İNG, Akbank, İş bankası, Denizbank...
Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Genellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının konumunu çoğu bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkânına bıraktı. Genellikle ev hanımları ve serbest meslek mensubu bireylerin yüzünü güldüren bu programda vatandaşların banka şubesine gitmesine bile lüzum kalmadı. Gelir belgesiz kredi alabilmek amacıyla ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tariflenen küme amacıylade yer almaması lüzumir. Mobil program ya da internet şubesi üzerinden kredi müracaatının yapılmasının sonrasında resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait araştırmalar yapılır. İncelemelerin sonrasında şartlara ideal olan şahıslara tespit edilen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.
Bankaların ihtiyac kredisi faiz oranları büyük bir hızla yükselmeye devam eder iken acil nakit paraya lüzumu olanlar amacıyla tek bir SMS ile kolay kredi veren bankalar ve aktüel faiz oranlarını sizler amacıyla derledik. İşte, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, TEB ve ING Bank doğrultusundan verdiği SMS kredi faiz oranları ve başvuru gerçekleştireceğiniz telefon başvuru numaraları! Sürekli gelir kaynağı olduğunu ispatlayamayan şahıslara kredi verilmez. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve maaş bordrosuz çalışan şahıslar devamlı çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını teminat göstererek kredi çekebilirler.
Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.
ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar.
Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.
Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir. Garanti Bankası şubeleri, mobil şube ve internet şubenin yanı sıra cepten kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için ise 444 0 335 anında Kredi Hattı hizmetini sunuyor.