Tek bir SMS ile 80 bin TL’ye kadar kredi! Kefilsiz şartsız nakit ödeme! PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir?

Özellikle pandeminin ekonomik olarak olumsuz etkisini üzerinden atmak isteyen, nakit ihtiyacı duyan emekli vatandaşlar uygun faiz oranlarıyla kredi araştırıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü emekli vatandaşlara özel koşulsuz, şartsız kolayca alınabilen tek bir SMS ile 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Peki PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir? PTT emekli kredisine başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği vade ve faiz oranları bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.