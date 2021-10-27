Tek bir SMS ile 80 bin TL’ye kadar kredi! Kefilsiz şartsız nakit ödeme! PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir?
Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlara özel Tek bir SMS ile 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT'de emekli maaş müşterilerine özel kefilsiz şartsız nakit ödeme yapıyor ve uğraştırmayan bir kredi olduğu için gündemde yoğun ilgi görüyor. Peki nakit ihtiyacı olan her emekli vatandaş bu krediden faydalanabiliyor mu? PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir? PTT emekli kredisi için başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği faiz ve taksit koşullarını haberimizde sizler için derledik. İnceleyerek emekli kredisi için başvuru yapabilirsiniz.
27.10.2021 16:24
- Son Güncelleme: 27.10.2021 16:24
Özellikle pandeminin ekonomik olarak olumsuz etkisini üzerinden atmak isteyen, nakit ihtiyacı duyan emekli vatandaşlar uygun faiz oranlarıyla kredi araştırıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü emekli vatandaşlara özel koşulsuz, şartsız kolayca alınabilen tek bir SMS ile 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Peki PTT emekli kredisi başvuru şartları nelerdir? PTT emekli kredisine başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği vade ve faiz oranları bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.