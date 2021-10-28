Bankalar en makul kredi teklifini sundu! Cana can katacak gelişme! Ekim ayı taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları: Ziraat, Vakıf, ING, Akbank...

İlk Faiz İndirimi Hamlesi Kamu Bankalarından Geldi!



Kamu bankaları tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kredi faiz oranlarında 200 baz puanlık indirim yapılacağı duyuruldu. MB tarafından alınan karara göre ilk hamle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından atılacak.