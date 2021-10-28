Bankalar en makul kredi teklifini sundu! Cana can katacak gelişme! Ekim ayı taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları: Ziraat, Vakıf, ING, Akbank...
Cana can katacak gelişme! Bankalar en makul kredi teklifini sundu! Ekim ayı taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları: Ziraat, Vakıf, ING, Akbank... Kredi çekecek herkesi ilgilendiren haber geldi. Nakit sıkıntısı çeken kişiler banka kredilerine yönelmeye başladı. Kredi ihtiyacı olan yurttaşlar geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından TCMB politika faizini 200 baz puan düşürdüğünü açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ilk adımı kamu bankaları attı. Kredi çekecek vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarını sık sık araştırarak takip etmeye başladı.
Bankalardan kredi atağı geldi. Aniden hepsi değişti. En cazip kredi teklifleri sıralandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından TCMB politika faizini 200 baz puan düşürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından ilk adımı kamu bankaları attı. 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. Bu bağlamda konut kredisinde 1 milyon altı tutarlarda faiz oranı %1,29 oldu. Peşinden özel bankalar da atağa geçmeye başladı. Kredi çekecek vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarını sık sık araştırarak takip etmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve başka bankalar güncel kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor
2021 GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!
2021 Ekim ayı içerisinde TCMB tarafından alınan 200 baz puanlık faiz indirim kararının kamu ve özel bankalara önümüzdeki günlerde yansıması bekleniyor.
Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank tarafından sunulan İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi güncel faiz oranları;