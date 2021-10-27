Bundan iyisi Şam'da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu kapsamda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor.