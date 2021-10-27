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Bundan iyisi Şam'da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları

Sıfır araba kampanyalarında yeni teklifler geldi. Bazı markaların modellerinde 11.000 TL'ye kadar indirim var. En ucuz arabalar kampanyaya girdi. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor. Ford'da 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası sürüyor.

27.10.2021 17:57 - Son Güncelleme: 27.10.2021 17:57
Bundan iyisi Şam’da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları

Bundan iyisi Şam'da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu kapsamda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bundan iyisi Şam’da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

181.800 TL

1.2 PureTech

225.700 TL

Bundan iyisi Şam’da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları

FORD'DA 0,49 FAİZ FIRSATI

31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.

Bundan iyisi Şam’da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları

Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.655,26TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 0,6600%; yıllık toplam maliyet oranı 8,2596% olmaktadır.

Bundan iyisi Şam’da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları

Dacia Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı: 164.900 TL

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