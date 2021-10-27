Bundan iyisi Şam'da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları
Sıfır araba kampanyalarında yeni teklifler geldi. Bazı markaların modellerinde 11.000 TL'ye kadar indirim var. En ucuz arabalar kampanyaya girdi. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor. Ford'da 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası sürüyor.
Bundan iyisi Şam'da kayısı! 0,49 faizle sıfır araba almak çok kolay! Ford, Hyundai, Opel, Toyota, Peugeot kapsamlı sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu kapsamda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor.
FORD'DA 0,49 FAİZ FIRSATI
31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.
Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.655,26TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 0,6600%; yıllık toplam maliyet oranı 8,2596% olmaktadır.