6 AYLIK ARTIŞ NETLEŞTİ! Taban maaş 3500-4000 TL! 800 bin kişiye müjde! %34 zam! Enflasyon zammı+ seyyanen artış: TEFE TÜFE anketi ile hesaplama...
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına flaş zam! Kritik açıklama geldi. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları ortaya çıktı. Bu kapsamda emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden büyük artış gösterdi ve yüzde 30'un üzerine çıktı. Geriye sadece 2 aylık veri kalmışken, TEFE TÜFE anketle 6 aylık hesaplama ortaya çıktı. İşte temmuz zammına ilişkin son dakika gelişmeler...
6 aylık enflasyon verilerinde kritik rakamlar! 13 milyon emekli ile 4 milyon memuru ilgilendiriyor! Temmuz zammında son dakika peş peşe gelişmeler yaşanıyor. 4 aylık enflasyon açıklandı geriye 2 aylık veriler kaldı. 6 aylık enflasyon oranına göre zam gerçekleşecek. Bilindiği üzere memur ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam alıyor. Şuana kadar yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.71'e ulaştı. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 24.21 fark ile yüzde 31.21'e çıktı. Zamların hesaplara aktarılmasına çok az kaldı. İşte TEFE TÜFE anketleri ortaya çıkardı işe 6 aylık hesap!
2022 Temmuz zammıyla ilgili yeni ipuçları gelmeye davam ediyor. Bu yıl ek artış da gündemde. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak. Rakamlarla birlikte de 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. İşte emekliye ve memura Temmuz artışıyla ile ilgili son dakika müjdeli haberlerin detayları...
6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.
Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.