6 AYLIK ARTIŞ NETLEŞTİ! Taban maaş 3500-4000 TL! 800 bin kişiye müjde! %34 zam! Enflasyon zammı+ seyyanen artış: TEFE TÜFE anketi ile hesaplama...

6 aylık enflasyon verilerinde kritik rakamlar! 13 milyon emekli ile 4 milyon memuru ilgilendiriyor! Temmuz zammında son dakika peş peşe gelişmeler yaşanıyor. 4 aylık enflasyon açıklandı geriye 2 aylık veriler kaldı. 6 aylık enflasyon oranına göre zam gerçekleşecek. Bilindiği üzere memur ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam alıyor. Şuana kadar yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.71'e ulaştı. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 24.21 fark ile yüzde 31.21'e çıktı. Zamların hesaplara aktarılmasına çok az kaldı. İşte TEFE TÜFE anketleri ortaya çıkardı işe 6 aylık hesap!