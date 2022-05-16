10 bin TL veren 400 bin TL’lik daireyi alıyor! TOKİ’den 81 ilde 150 bin konut! İlk evini alacaklara müjde geldi! 240 ay vadeli sabit taksit ödeme...

İlk evini alacaklara müjde geldi. Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ndan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Buna göre daireler 400 bin TL bandında satılacak. Yüzde 10 peşinat veren, 240 ay vadeli sabit taksit imkanı ile sıkışmadan rahat rahat geri ödeme yapabilecek. Peki Peki, TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...