10 bin TL veren 400 bin TL'lik daireyi alıyor! TOKİ'den 81 ilde 150 bin konut! İlk evini alacaklara müjde geldi! 240 ay vadeli sabit taksit ödeme...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası ev almak isteyen vatandaşlara peş peşe müjdeler duyurmuştu. Yeni konutların yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman ayrıldığını belirten Erdoğan'ın açıklamaları sonrası projeden yararlanmak isteyenlerler detayları araştırmaya başladı. 81 ilde inşa edilmesi beklenen 150 bin konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli sabit taksit ödeme ile satışa sunulacak. Bu konutlar için İstanbul hariç diğer illerde hane gelirinin 10 bin TL'den fazla olmaması gerektiğini belirtelim. İşte detaylar
16.05.2022 09:23 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:23
İlk evini alacaklara müjde geldi. Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ndan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Buna göre daireler 400 bin TL bandında satılacak. Yüzde 10 peşinat veren, 240 ay vadeli sabit taksit imkanı ile sıkışmadan rahat rahat geri ödeme yapabilecek. Peki Peki, TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Kira öder gibi ev sahibi olun. TOKİ 150 bin konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor.
TOKİ ile 81 ilde kampanya başlıyor. Projeye başvuru yapmak isteyenler konutlar hakkında ödeme bilgisi almak istiyor.