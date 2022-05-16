O kişiler hemen emekli olacak! Kimsenin bilmediği EYT’de resen emeklilik sistemi! 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlara müjde! Memur, esnaf...

15 MAYIS 2022 EYT'DE SON DURUM! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çözüm arayışı sürüyor. Yaklaşık 900 bin kişi emeklilik için yıl ve prim şartını tamamladı ve yaşını bekliyor. Uzun süredir gündemde olan EYT yasası için 5 formül üzerinde duruluyor. Rota belirleniyor! Yaş şartı nedeniyle gün bekleyen binlerce vatandaşın her gün merakla araştırdığı "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" soruları yavaş yavaş yanıt buluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlara müjde! Kimsenin bilmediği EYT'de resen emeklilik sistemi! O kişiler hemen emekli olacak! İşte detaylar...