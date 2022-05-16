O kişiler hemen emekli olacak! Kimsenin bilmediği EYT'de resen emeklilik sistemi! 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlara müjde! Memur, esnaf...
EYT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKIYOR? Emeklilikte Yaşa Takınlarlar için EYT yasası kamuoyunun gündeminde! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz." dedi. 3.600 ek göstergenin son toplantısından sonra sırada EYT olacak. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak EYT çalışmalarının 5 adımda sonuçlanması bekleniyor. İşte son gelişmeler
15 MAYIS 2022 EYT'DE SON DURUM! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çözüm arayışı sürüyor. Yaklaşık 900 bin kişi emeklilik için yıl ve prim şartını tamamladı ve yaşını bekliyor. Uzun süredir gündemde olan EYT yasası için 5 formül üzerinde duruluyor. Rota belirleniyor! Yaş şartı nedeniyle gün bekleyen binlerce vatandaşın her gün merakla araştırdığı "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" soruları yavaş yavaş yanıt buluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlara müjde! Kimsenin bilmediği EYT'de resen emeklilik sistemi! O kişiler hemen emekli olacak! İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgil son dakika gelişmeler... EYT'de çözüm için bir çok formül masada! Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. Peki nedir bu formüller? Vatandaşları neler bekliyor? Resen emeklilik nedir, kimleri kapsıyor? Kimler hemen emekli olacak?