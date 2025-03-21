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TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat! Bankanın sunduğu yeni fırsatla borçlarınızı kapatabileceksiniz. 50.000 TL borç kapatma kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme tablosunu haberimizde verdik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 12:41
TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

TEB, QNB ve Denizbank, "Borç Kapatma Kredisi" ile öne çıkıyor. 50.000 TL'ye kadar sunulan bu ürün, kredi kartı ve diğer borçları tek çatı altında birleştirerek aylık ödemeleri düşürüyor. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? Hesaplama yaparken nelere dikkat etmeli? İşte uzman analiziyle borç transferinin detayları…

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Borç Kapatma Kredisi

Borç kapatma kredisi, birden fazla finansal yükümlülüğü (kredi kartı, bireysel kredi vb.) tek ve düşük faizli bir kredide birleştirme imkanı sunuyor. Bu sayede:

Aylık ödemeler azalıyor,

Ödeme takibi kolaylaşıyor,

Faiz maliyetleri düşüyor.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Borç Kapatma Kredisi Hesaplama: Adım Adım

Mevcut Borçları Topla: Kredi kartı, kredi ve varsa diğer yükümlülüklerinizin güncel kapatma tutarlarını listeleyin.

Bankalardan Teklif Al: TEB, QNB ve Denizbank'ın online hesaplama araçlarını kullanın veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Faiz ve Vadeyi Karşılaştır: Aşağıdaki tabloda 50.000 TL için güncel oranları derledik.

Banka Faiz Oranı (Aylık) Aylık Taksit (12 Ay) Toplam Geri Ödeme
QNB %3,54 5.515 TL 66.434 TL
TEB %3,65 5.560 TL 66.975 TL
DenizBank %3,79 5.618 TL 67.667 TL

Tablo: 50.000 TL borç kapatma kredisi için 12 aylık vade baz alınmıştır.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Hangi Banka Daha Avantajlı?

QNB, en düşük faiz oranı (%3,54) ile öne çıkıyor. 12 ayda toplam 6.434 TL faiz ödenecek.

TEB, QNB'ye yakın bir oranla (%3,65) rakip olurken,

DenizBank faizde rekabeti sınırlı tutuyor.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Başvuru Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Kredi Notunu Kontrol Et: En az 1.200 puan altında olmamalı.

Gelir Belgelerini Hazırla: Maaş bordrosu veya SGK dökümü gerekiyor.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Borç Detaylarını Netleştir: Bankalara doğru borç tutarı bildirimi yapın.

Alternatif Teklifleri Araştır: Diğer bankaların borç transferi kampanyalarını karşılaştırın.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

❓ Borç kapatma kredisi kredi notunu etkiler mi?

Evet, ancak düzenli ödemelerle zamanla notunuzu yükseltebilirsiniz.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

❓ Mevcut kredileri erken kapatmak zararlı mı?

Hayır, ancak erken kapatma cezası olup olmadığını kontrol edin.

TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

Kaynak: takvim.com.tr - Hesaplama tablosu bankaların resmi web sitelerinden derlenmiştir

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır