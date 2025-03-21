TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

TEB, QNB ve Denizbank, "Borç Kapatma Kredisi" ile öne çıkıyor. 50.000 TL'ye kadar sunulan bu ürün, kredi kartı ve diğer borçları tek çatı altında birleştirerek aylık ödemeleri düşürüyor. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? Hesaplama yaparken nelere dikkat etmeli? İşte uzman analiziyle borç transferinin detayları…
Borç kapatma kredisi, birden fazla finansal yükümlülüğü (kredi kartı, bireysel kredi vb.) tek ve düşük faizli bir kredide birleştirme imkanı sunuyor. Bu sayede:
Aylık ödemeler azalıyor,
Ödeme takibi kolaylaşıyor,
Faiz maliyetleri düşüyor.
Mevcut Borçları Topla: Kredi kartı, kredi ve varsa diğer yükümlülüklerinizin güncel kapatma tutarlarını listeleyin.
Bankalardan Teklif Al: TEB, QNB ve Denizbank'ın online hesaplama araçlarını kullanın veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Faiz ve Vadeyi Karşılaştır: Aşağıdaki tabloda 50.000 TL için güncel oranları derledik.
|Banka
|Faiz Oranı (Aylık)
|Aylık Taksit (12 Ay)
|Toplam Geri Ödeme
|QNB
|%3,54
|5.515 TL
|66.434 TL
|TEB
|%3,65
|5.560 TL
|66.975 TL
|DenizBank
|%3,79
|5.618 TL
|67.667 TL
Tablo: 50.000 TL borç kapatma kredisi için 12 aylık vade baz alınmıştır.
Kredi Notunu Kontrol Et: En az 1.200 puan altında olmamalı.
Gelir Belgelerini Hazırla: Maaş bordrosu veya SGK dökümü gerekiyor.
Borç Detaylarını Netleştir: Bankalara doğru borç tutarı bildirimi yapın.
Alternatif Teklifleri Araştır: Diğer bankaların borç transferi kampanyalarını karşılaştırın.
❓ Borç kapatma kredisi kredi notunu etkiler mi?
Evet, ancak düzenli ödemelerle zamanla notunuzu yükseltebilirsiniz.
❓ Mevcut kredileri erken kapatmak zararlı mı?
Hayır, ancak erken kapatma cezası olup olmadığını kontrol edin.
Kaynak: takvim.com.tr - Hesaplama tablosu bankaların resmi web sitelerinden derlenmiştir
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır