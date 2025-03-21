TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

TEB, QNB ve Denizbank, "Borç Kapatma Kredisi" ile öne çıkıyor. 50.000 TL'ye kadar sunulan bu ürün, kredi kartı ve diğer borçları tek çatı altında birleştirerek aylık ödemeleri düşürüyor. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? Hesaplama yaparken nelere dikkat etmeli? İşte uzman analiziyle borç transferinin detayları…