Milyonlarca emekliye promosyon zamanı | Gözler SGK’ya çevrildi! Bankalar ne veriyor? Yeni protokol neler getirecek?

Emeklilerin banka promosyonunda 2025 yılına hareketli başlangıç yapıldı. Artan maaşlarla birlikte bankalar promosyon kampanyalarını yeniledi, emeklilere 27 bin liraya varan ödeme alma imkanı oluştu.
Halen emeklilere, dul ve yetimlere 10 bin liranın altı aylıkta 5 bin-20 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arası aylıkta 8 bin-23 bin, 15 bin-19 bin lira arası aylıkta 10 bin-25 bin, 20 bin lira ve üzeri aylıkta da 12 bin-27 bin lira arası promosyon imkanı sunuluyor.
Bazı bankalar maaş dilimlerine göre belirlenmiş 5 bin, 8 bin ve 10 bin ve 12 bin lira şeklindeki taban tutarı verirken, bazıları şartsız, bazıları da belli şartlar karşılığında daha yüksek ödeme yapıyor. En yüksek ödemeleri almak için de ek ürünler kullanmak gerekiyor.
TABAN TUTAR ARTACAK
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yeni protokol hazırlığında olduğunu duyan emekliler, buradan gelecek habere kilitlendi. Protokolle bankaların emeklilere, dul ve yetimlere ödeyeceği promosyon tutarı güncellenecek. Bankalar emeklilere bu tutarların altında promosyon veremeyecek.
NELER OLACAK?
İsteyen bankalar, düzenleyeceği kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanı sunacak. Hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek. Yeni promosyondan taahhüdü süren emekliler de yararlanacak. Emekliler, protokol imzalandıktan sonra, bankasına başvurarak promosyonunu güncelleyebilecek.
Önceki promosyondan kalan sürenin tutarı düşülerek emekliye yeni ödeme yapılacak. Böylece emeklilerin promosyon kazancı büyüyecek. İsteyen emekli kalan sürenin promosyon tutarını iade ederek başka bankaya da geçebilecek.
MAAŞA GÖRE ÖDEME ARALIĞI
Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:
■ 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-20.000 TL promosyon
■ 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-23.000 TL promosyon
■ 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-25.000 TL promosyon
■ 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-27.000 TL promosyon