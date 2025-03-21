Milyonlarca emekliye promosyon zamanı | Gözler SGK’ya çevrildi! Bankalar ne veriyor? Yeni protokol neler getirecek?

Emeklilerin banka promosyonunda 2025 yılına hareketli başlangıç yapıldı. Artan maaşlarla birlikte bankalar promosyon kampanyalarını yeniledi, emeklilere 27 bin liraya varan ödeme alma imkanı oluştu.

Halen emeklilere, dul ve yetimlere 10 bin liranın altı aylıkta 5 bin-20 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arası aylıkta 8 bin-23 bin, 15 bin-19 bin lira arası aylıkta 10 bin-25 bin, 20 bin lira ve üzeri aylıkta da 12 bin-27 bin lira arası promosyon imkanı sunuluyor.

Bazı bankalar maaş dilimlerine göre belirlenmiş 5 bin, 8 bin ve 10 bin ve 12 bin lira şeklindeki taban tutarı verirken, bazıları şartsız, bazıları da belli şartlar karşılığında daha yüksek ödeme yapıyor. En yüksek ödemeleri almak için de ek ürünler kullanmak gerekiyor.

TABAN TUTAR ARTACAK

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yeni protokol hazırlığında olduğunu duyan emekliler, buradan gelecek habere kilitlendi. Protokolle bankaların emeklilere, dul ve yetimlere ödeyeceği promosyon tutarı güncellenecek. Bankalar emeklilere bu tutarların altında promosyon veremeyecek.