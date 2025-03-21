Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi artışı yetişir mi, yasa gecikirse ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce ikramiyeye ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" demişti. İkramiye teklifi yasalaşırsa, emekliler haftaya zamlı bayram ikramiyelerini alacak.

Bu durumda emeklilere 4 bin lira yatırılırken, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin, yüzde 50 olana 2 bin, yüzde 25 olana da bin lira ikramiye yatırılacak.

Ancak emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükselten düzenlemenin yetişmemesi halinde 'fark'lı formül devreye girecek. Eğer yasa haftaya çıkmazsa, emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeleri zamsız olarak yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra da zam farkı ödenecek.

Yani bayram öncesinde zamsız ikramiye tutarı olarak emeklilere 3 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 250 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 25 olana da 750 lira ikramiye ödemesi yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra da emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.

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