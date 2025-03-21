Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi artışı yetişir mi, yasa gecikirse ne olacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesinde ödeme tarihi yaklaşırken, gözler Meclis'teki yasa teklifine çevrildi. Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
İkramiye artışının içinde yer aldığı teklifin bu hafta da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması planlanıyordu. Ancak yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülemedi.
Karar yeter sayısı bulanamadığı için TBMM Genel Kurulu'nun dünkü birleşim, 25 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.
EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNDE GÖZLER SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Böylece bayram ikramiyesini artıran düzenleme yasalaşamadı. Düzenleme en erken önümüzdeki Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülebilecek. Emeklilere ödemeyi yükseltecek yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.
HAFTAYA YASALAŞIRSA ZAMLI ÖDENECEK
Emeklilerin ikramiyesinin Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar gününden önce ödenmesi gerekiyor. Eğer yasa haftaya çıkarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulup, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından da hak sahiplerine ikramiye ödemeleri zamlı olarak gerçekleştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce ikramiyeye ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" demişti. İkramiye teklifi yasalaşırsa, emekliler haftaya zamlı bayram ikramiyelerini alacak.
Bu durumda emeklilere 4 bin lira yatırılırken, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin, yüzde 50 olana 2 bin, yüzde 25 olana da bin lira ikramiye yatırılacak.
YETİŞMEZSE NE OLACAK?
Ancak emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükselten düzenlemenin yetişmemesi halinde 'fark'lı formül devreye girecek. Eğer yasa haftaya çıkmazsa, emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeleri zamsız olarak yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra da zam farkı ödenecek.
Yani bayram öncesinde zamsız ikramiye tutarı olarak emeklilere 3 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 250 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 25 olana da 750 lira ikramiye ödemesi yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra da emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.
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