T.C Kimlik numarası sonu "0,2,4,6,8" olanlara 450, 550, 600 TL yatırıldı! 29 Temmuz'da hesabınız kontrol edin! E- Devlet Aile Destek Programı Başvuru EKRANI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin yarın hesaplara geçeceğini müjdeledi. Yanık, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi. 12 ay boyunca düzenli olarak yatırılacak paralardan çalışan ve emekliler de faydalanabilecek. Halen başvurmamış olan vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Peki Aile Destek Programı nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtları...