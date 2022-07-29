Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur'lulara %12, memurlara %13.68 artış
Bu ay zamlı maaşlarını alan memurlar ve emeklilerin Ocak artışı için de şimdiden ipucu geldi. Merkez Bankası'nın yüzde 60.4'lük yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yüzde 12.68, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.68 fark ile yüzde 13.68 zam göründü. İşte habere ilişikin tüm detaylar...
29.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 29.07.2022 06:58
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükselttik" dedi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.68 olarak gerçekleşecek.