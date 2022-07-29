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Haberler Ekonomi Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur'lulara %12, memurlara %13.68 artış

Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur'lulara %12, memurlara %13.68 artış

Bu ay zamlı maaşlarını alan memurlar ve emeklilerin Ocak artışı için de şimdiden ipucu geldi. Merkez Bankası'nın yüzde 60.4'lük yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yüzde 12.68, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.68 fark ile yüzde 13.68 zam göründü. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
29.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 29.07.2022 06:58
Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur’lulara %12 artış, memurlara %13.68 zam

Milyonlarca memur ve emekli bu yılın ikinci zammını bu ay aldı.

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Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur’lulara %12 artış, memurlara %13.68 zam

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtıldı.

Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur’lulara %12 artış, memurlara %13.68 zam

Zamlı maaş ödemeleri de dün tamamlandı. Memurlar ve emekliler bir sonraki zammı Ocak ayında alacak.

Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur’lulara %12 artış, memurlara %13.68 zam

Merkez Bankası'nın dün enflasyon tahminini açıklamasıyla zam oranları için ipucu geldi.

Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş! Ocak artışı için ipuçları geldi! TÜFE göre SSK ve Bağ-Kur’lulara %12 artış, memurlara %13.68 zam

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükselttik" dedi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.68 olarak gerçekleşecek.

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