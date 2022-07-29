Bunu yapanların emeklilik yaşı düşüyor! 40 gün artı 1 yıl kazandırıyor! Bilmeyen erken emekliliği kaçıracak! 57 yaşından önce... O gruptakilere EYT yok!
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasını beklemeye devam ediyor. Bir yandan da son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan kişilerden oluşan EYT'liler sigorta ve prim ödemelerini tamamladı şimdi yaş şartı nedeniyle EYT yasasını meclisten geçmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi. İşte Bilgin'in o açıklaması ve EYT'de son durum...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması geldi. Bilindiği üzere Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma grubu oluşturuldu. Masada ise 3 formül dikkat çekiyor. Bilgin "Formüller buluyoruz." diyerek en uygun formülü bulduklarında açıklayacaklarının altını çizdi. Peki EYT'de son durum ne? EYT kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak? Formüller neler? İşte son dakika EYT gelişmeleri ve masadaki formüller...
EYT için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak şöyle konuştu;
"Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz.
En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım.
Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım"
Bu formüle göre, EYT'liler için yaş koşulu aşağı çekilecek. Ancak herkes aynı anda emekli olmayacak. Örneğin; 5000 günü olan 46 yaşındaki kişi ile 9 bin günü olan 51 yaşındaki kişi aynı anda emekli edilmeyecek. Bu formül hayata geçerse, 9 bin günü olan ve yaşı 51 olan daha önce emekli aylığına kavuşacak.
Oluşacak yeni kademeler çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek. Bazı EYT'liler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecek.