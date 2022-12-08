TC kimlik numaranıza 7.500 TL ödeme yatmış olabilir! Kontrol edin, sorgulama yapın!

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Emekli promosyon miktarları kızışmaya başladı. Yarış son sürat devam etmekte. Bankalar bu hususta birbirleriyle yarışıyor. Bu promosyon miktarları tespit edildiktten sonra emeklilerin maaş aldıkları bankada kalma kararlarını gözden geçirecekleri düşünülüyor. Yüksek miktarda promosyon veren bankalar bu hususta avantajlı olacağa benziyor.
Emeklilerin banka promosyonunda yeni perde açıldı. SGK'nın taban promosyon tutarlarını güncellemesinin sonrasında bankalar da kampanyalarını yeniledi. Aralık ayı kampanyalarına göre emeklilere 3 senelik dönem bağlamında 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her vatandaş için ise 250 lira sağlıyor. İşte birtakım kampanyalar ve promosyonu yenileme yolları...
İşte kampanyalardan bazıları:
* AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.