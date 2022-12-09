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Haberler Ekonomi En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor! 32 günlük en yüksek faiz veren bankaların listesi de son zamanlarda yeni güncellemelerle birlikte açıklık kazandı. Parasını katlamak isteyenlere özel imkânlar dahilinde hizmet olanaklarının genişletilmesi vatandaşları heyecanlandıran en mühim haberlerden biri durumundadır.

09.12.2022 09:53 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:53
En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

Parasını katlamak isteyenlere beklenilen açıklamalar bankalar bağlamında veriliyor. Bankalar son zamanlarda yüksek faiz oranlarından teklifler vermeye devam ediyor. Vatandaşlara özel imkânlar dahilinde verilen avantajların gün geçtikçe artış göstermesini görüyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

32 Gün Vadeli 300.000 TL Mevduat

ING
e-Turuncu Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
306.247 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,00
Net Kazanç
6.247 TL

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

Burgan Bank ON
E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
306.372 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,50
Net Kazanç
6.372 TL

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

Odeabank
Oksijen Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
305.747 TL
Yıllık Faiz Oranı
%23,00
Net Kazanç
5.747 TL

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!

Fibabanka
Kiraz Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
305.997 TL
Yıllık Faiz Oranı
%24,00
Net Kazanç
5.997 TL

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