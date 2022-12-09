En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi Aralık 2022 teklifleri! Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor!
Bankada parası olanlar yan gelip yatarak ayda 6.247 TL kazanıyor! 32 günlük en yüksek faiz veren bankaların listesi de son zamanlarda yeni güncellemelerle birlikte açıklık kazandı. Parasını katlamak isteyenlere özel imkânlar dahilinde hizmet olanaklarının genişletilmesi vatandaşları heyecanlandıran en mühim haberlerden biri durumundadır.
09.12.2022 09:53 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:53