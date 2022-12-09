Ayçiçek yağı, salça fiyatları düştü! 9 Aralık 2022 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! 30 TL bile değil... Migros yılbaşı indirimi az evvel başladı!

Migros aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılbaşı indirimlerini duyuran Migros vatandaşları şaşkına çevirdi. Bu hafta mutfak ihtiyaçlarında dev kampanyalar başladı. Tencere, kek kalıbı, tava, sahan, tabak, kurabiyelik ve fincan takımlarında büyük indirimler uygulandı. Gıda ürünlerinde ise 500 g Çaykur Filiz çay 37,90'a, Tat köy domates salçası 99,90'a, sucuk 64,90'a, bütün piliç 29,90'a, mercimek de 19,50'ye düştü. 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde de Emek 1 litrelik ayçiçek yağı 21 TL'den satılacak. İşte 8 Aralık 2022 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ