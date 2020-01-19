TBMM'ye sunuldu! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! 2020 ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir?
25 yıllık ev hanımlarına emeklilik hakkı için kanun teklifi TBMM Başkanlığı 'na sunuldu. Peki teklif yasalaşırsa kimler emekli olacak? Şartlar ne olacak? Sigortası olmayan ev hanımlarına emeklilik verilmesi için TBMM 'ye bir kanun teklifi verildiği bildirildi. TBMM kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre , bütçe görüşmeleri ile KYK borçları ve infaz düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından emeklilik düzenlemesinin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye'de milyonlarca ev hanımı için müjde gibi bir haber geldi. Ev hanımlarına emeklilik için düğmeye basıldı. Kadının iş hayatına katılımı desteklenirken, ev hanımlarının sosyal güvencesi ve emeklilik hakkı da gözardı edilmiyor. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları....
Sigortası olmayan ve 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini düzenlemesini ön gören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'na sunuldu. Söz konusu kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu 'na gönderilmesi ve daha sonra işleme alınması bekleniyor. Teklif TBMM Genel Kurulu 'ndan da geçtikten sonra düzenleme hayata geçecek ve ev hanımlarına emeklilik hakkı verilecek.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada , ev hanımlarına emeklilik için 3 şart aranacağı bildirildi. Bu düzenlemeye göre ev hanımlarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile herhangi bir bağ bulunmaması, evlilik süresinin 25 yıl ve daha üzeri olması, belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağın bulunmaması şartları aranacak.
BORÇLANARAK EMEKLİLİK GELİYOR
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.