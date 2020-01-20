İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul

Değişen teknolojiyle birlikte, özellikle yeni aracımızın Bursa'da üretilmesiyle birlikte biz de mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesiyle birlikte tüm Bursa kamuoyu, ilgili taraflar bu heyecanı yaşadılar ve biz de bu durumdan vazife çıkardık. Bakanlığımızın da bu aracın üretimiyle ilgili okulumuza böyle bir görev vermesiyle birlikte son derece onore olduk. Bu süreçten sonra teknolojimizi elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle ayrı bir mekanda çocuklarımızı çeşitli modellerle birlikte geliştirme yönünde bir eğilim gösterdik" diye konuştu.



