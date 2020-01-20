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İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul

Bursa'da, üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılması planlanan 'Elektrikli Araç Üretimi' bölümünde okuyan öğrencilerinden karşılanacak.

20.01.2020 09:08 - Son Güncelleme: 20.01.2020 09:08
İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa'da kurulacağını açıklamasının ardından, kentteki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul

Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmesi, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Atılan adımla birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Motorlu Araçlar alanının altında 'Elektrikli Araç Üretimi' dalı açılacak. Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek.

İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul

Okulda 6 farklı meslek alanı olduğunu belirten Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, "75 öğretmenimizle birlikte 950 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Meslek alanlarının tamamı otomotiv üretimi üzerine kurulan ana merkezde otomotiv alanı olmakla birlikte, bunu destekleyen makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, bilişim alanlarından oluşuyor" dedi.

İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul


6 ALANDA EĞİTİM ALIYORLAR
Gelecek eğitim- öğretim yılında açılacak olan elektrikli araçlar dalında öğrencilerin elektrikli otomobil teknolojilerine yönelik çalışacaklarını belirten Metin Sezer, "Öğrencilerimizin her biri 6 alanda aldıkları eğitimle, aracın dış kaporta aksamından, kaynak kısmından, bükmesinden, boyasından, motor parçaları üretimine kadar tüm otomasyon sistemlerini kapsayan bir eğitim almaktadırlar.

İşte yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını sağlayacak okul

Değişen teknolojiyle birlikte, özellikle yeni aracımızın Bursa'da üretilmesiyle birlikte biz de mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesiyle birlikte tüm Bursa kamuoyu, ilgili taraflar bu heyecanı yaşadılar ve biz de bu durumdan vazife çıkardık. Bakanlığımızın da bu aracın üretimiyle ilgili okulumuza böyle bir görev vermesiyle birlikte son derece onore olduk. Bu süreçten sonra teknolojimizi elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle ayrı bir mekanda çocuklarımızı çeşitli modellerle birlikte geliştirme yönünde bir eğilim gösterdik" diye konuştu.

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