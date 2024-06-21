BİM'de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: Bugün başladı! Hurç, airfryer, dikey süpürge...

BİM mağazaları, müşterilerine sunduğu günlük ve özel ihtiyaçlar için genişletilmiş ürün yelpazesini içeren yeni aktüel kataloglarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle Cuma günleri, mağazalarda AirFryer ve Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik eşyalar ve mutfak aletleri de müşterilere sunulacak.
BİM mağazaları, 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri için belirlenen ürünler arasında süt ve süt ürünleri ile birlikte elektronik cihazlar da yer alıyor.
Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL