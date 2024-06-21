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BİM'de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: Bugün başladı! Hurç, airfryer, dikey süpürge...

BİM mağazaları, müşterilerine sunduğu günlük ve özel ihtiyaçlar için genişletilmiş ürün yelpazesini içeren yeni aktüel kataloglarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle Cuma günleri, mağazalarda AirFryer ve Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik eşyalar ve mutfak aletleri de müşterilere sunulacak.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:55 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:53
BİM’de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: Bugün başladı! Hurç, airfryer, dikey süpürge... 1

BİM mağazaları, 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri için belirlenen ürünler arasında süt ve süt ürünleri ile birlikte elektronik cihazlar da yer alıyor.

BİM’de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: Bugün başladı! Hurç, airfryer, dikey süpürge... 2

Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

BİM’de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: Bugün başladı! Hurç, airfryer, dikey süpürge... 3

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL

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