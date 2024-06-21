BİM'de İNDİRİM üstüne İNDİRİM: Bugün başladı! Hurç, airfryer, dikey süpürge...

BİM mağazaları, müşterilerine sunduğu günlük ve özel ihtiyaçlar için genişletilmiş ürün yelpazesini içeren yeni aktüel kataloglarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle Cuma günleri, mağazalarda AirFryer ve Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik eşyalar ve mutfak aletleri de müşterilere sunulacak.