SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %4 ek ödeme dahil 13 bin TL maaş yolda! 10.000, 11.500 alanlar refah payıyla... Emekliye %26'lık zam tablosu çıktı!

Temmuz ayında memurlar ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda dikkat çeken bilgiler, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edildi. Ankete göre, Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu öngörü, zam oranlarının belirlenmesinde büyük bir öneme sahip. Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 25.81 olarak hesaplanabilir. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 20.34 oranında zam yapılması öngörülüyor. Peki, temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...