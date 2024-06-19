SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %4 ek ödeme dahil 13 bin TL maaş yolda! 10.000, 11.500 alanlar refah payıyla... Emekliye %26'lık zam tablosu çıktı!

Temmuz ayında memurlar ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda dikkat çeken bilgiler, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edildi. Ankete göre, Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu öngörü, zam oranlarının belirlenmesinde büyük bir öneme sahip. Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 25.81 olarak hesaplanabilir. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 20.34 oranında zam yapılması öngörülüyor. Peki, temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Emekli maaşlarına yapılacak zam ve en düşük emekli maaşı için geri sayım sona eriyor. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur ve memurlar için belirlenen yüzde 49,25'lik zam oranı ile taban aylıklar Hazine desteği ile 10 bin TL'ye eşitlenmişti. Temmuz 2024'te emekli maaşlarına yapılacak yeni düzenlemeler merakla bekleniyor. Temmuz ayında kök maaşlara yapılacak zam sonrası ek ödemeler de hesaplanacak. Bu hesaplamalar, emeklilerin alacakları maaş miktarını doğrudan etkilemiş olacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte, çeşitli kök maaş seviyelerine göre emeklilerin yeni maaşları...
Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla beklerken, bu artış için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Mayıs anketinde yüzde 2.56 olan Haziran ayı enflasyon tahmini, bu son ankette yüzde 2.52 olarak yer aldı.
ARTIŞ % 26'YA DAYANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın yeni anketindeki tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'i bulacak.