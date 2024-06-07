Kıdem tazminatına Temmuz zammı | SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli zamlarıyla birlikte o da artacak!

1 Temmuz ayıyla birlikte emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin, sosyal destek alanların maaşları zamlanırken, bir artış da özel sektörde çalışanların kıdem tazminatında yaşanacak. Bu artış yıllarca emek verdikleri işyerinden ayrılacak pek çok kişinin alacağı ödemeye yansıyacak. Peki bu artış kimlerin tazminatını artıracak? Kimlerin işten ayrılmak için Temmuz ayını beklemesi avantajlı? İşte detayları…

2 Sosyal güvenlik mevzuatına göre, kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor.