Taşerondan kadroya geçen işçiye müjde gibi müjde! 1 milyon kişinin ağzı kulaklarına varacak! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan sonra...
Taşerondan kadroya geçen işçilere müjde geliyor. Tek tek açıklandı. Merakla beklenen gelişme yaşanıyor. Bilindiği üzere kamuda çalışanlar kadrolu ve taşeron olarak 2'ye ayrılıyor. Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? Taşeron kadro son dakika verildi mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Milyonlarca taşerondan kadroya geçen işçiyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Bekledikleri sevindirici haber geldi. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? Taşeron kadro son dakika verildi mi? İşte merak ettiğiniz tüm soru ve cevaplar haberimizde...
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmelerinin sona erdirilecek mi?
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?