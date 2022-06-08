Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor! 530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi!
Sözleşmeliye kadro müjdesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar tek tek gün yüzüne çıktı. Artık sona gelindi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den geldi. Sözleşmeli yüz binlerce kişi gözlerini açmış yeni haberleri bekliyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir." dedi. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilen detaylar!
3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulmasının ardından gözler sözleşmeliye kadro meselesine geldi. Bu kapsamda sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi problemleri çözüme kavuşmuş olacak. Bakan Bilgin müjdeyi duyurmuştu. 3600'den sonra 'ilk dosyamız sözleşmeliler' derken detaylar da açığa kavuşuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte maaş ve hakları...
Kamu çalışanları için geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde yer alan 2 konudan 3600 ek gösterge çözülürken, sıra sözleşmelilerin statü değişikliğiyle ilgili çalışmalara geldi.
Toplu sözleşme metninin 52. Maddesi'nde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almıştı.