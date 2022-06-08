Temmuzda 6.180 TL üzerinde maaş! Tayin hakkı, ücret, yükselme hepsi geliyor! 530 bini aşkın sözleşmeliye KADRO müjdesi!

3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulmasının ardından gözler sözleşmeliye kadro meselesine geldi. Bu kapsamda sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi problemleri çözüme kavuşmuş olacak. Bakan Bilgin müjdeyi duyurmuştu. 3600'den sonra 'ilk dosyamız sözleşmeliler' derken detaylar da açığa kavuşuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte maaş ve hakları...