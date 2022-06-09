ŞOK ve A101'de fiyatlar düştü! 1000 TL altında! Bu ürünler altından daha değerli: Mobilya, züccaciye, ev aletleri... Yaz geldi çeyiz ürünleri indirime girdi!

A101 ve ŞOK'tan düğün için alışveriş yapmak isteyenlere müjde! Tem çeyiz ürünleri iki markette satışa girdi! 1000 TL altında ürünler de var 3000 TL üstünde ürünlerde! Mobilyadan, elektronik ürünlere, züccaciyeden temizlik malzemelerine kadar envai çeşit üründe indirim yapıldı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünler de başladı. Bu süreçte en uygun çeyiz alışverişi yapmak isteyenler artık zincir marketlere de yöneliyor. Bu noktada A101 ve ŞOK dikkat çekiyor. İşte yeni aktüel ürünler kataloğu...