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Haberler Ekonomi 🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

Ekonomi gündeminden düşmeyen ve en çok araştırılan konular arasında taşeron işçiye ek zam yer alıyor. Taşeron işçiye ek zam var mı? 4D işçileri ne kadar maaş alacak sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları dahilinde Ocak ayında milyonlarca kamu işçisine zam yapıldı ve 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler merak konusu oluyor. İşte tüm detaylar!

04.05.2022 12:26 - Son Güncelleme: 04.05.2022 12:27
🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair bilgiler merak ediliyor ve taşeron işçiye ek zam var mı? 4D işçileri ne kadar maaş alacak sorularına sıklıkla yanıt aranıyor. 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler neler merak konusu oluyor. Ocak ayında ve Nisan ayında ödeme yapılmasının ardından bir artış görülüp görülmeyeceği, taşeron işlerine yeni bir ek zammın söz konusu olup olmadığını öğrenmek isteyenler detaylara haberimizden ulaşabilir.

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🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan'da (cuma) hesaba geçecek.

🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık'ta yapılacak.

🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak.

🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak.

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