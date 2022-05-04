🔔Taşeron işçiye ek zam var mı? 📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair bilgiler merak ediliyor ve taşeron işçiye ek zam var mı? 4D işçileri ne kadar maaş alacak sorularına sıklıkla yanıt aranıyor. 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler neler merak konusu oluyor. Ocak ayında ve Nisan ayında ödeme yapılmasının ardından bir artış görülüp görülmeyeceği, taşeron işlerine yeni bir ek zammın söz konusu olup olmadığını öğrenmek isteyenler detaylara haberimizden ulaşabilir.