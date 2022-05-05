📣SGK'ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı... 📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmayı dört gözle bekleyen kişiler avans alabilmenin yollarını ararken SGK'ya dilekçeyle başvuru yapılması durumunda 3 maaş avans alabilmek fırsatı yoğun ilgi görüyor ve detaylar araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim günü, sigorta başlangıcı, yaş şartını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan kişilerin de bu imkandan faydalanıp faydalanamayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. SGK 3 maaş avans ödemesi konusuna ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.