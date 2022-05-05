Bakanlık açıkladı! Gözler oradaydı! Mazot ve gübre desteği müjdesi geldi! Dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında hibe desteği...

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan iklim krizi, tarım arazilerinde kuraklığın görülmesine sebep oldu. Yıllık üretimlerinin kuraklığa bağlı olarak düştüğünü ifade eden çiftçiler, konuya ilişkin yardım çağrılarını devlete duyurmayı başardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından müjdesi verilen çiftçi destek paketinin ilk ödemeleri, geride bıraktığımız ay içerisinde hesaplara geçti. Bakanlık hem kuraklığa hem de enflasyona karşı çiftçinin yanında olduğunu belirterek, birçok farklı kategori altında ödemelerin yapılacağını bildirdi.