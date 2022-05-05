Bakanlık açıkladı! Gözler oradaydı! Mazot ve gübre desteği müjdesi geldi! Dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında hibe desteği...
İklim krizinin etkilerinin yükselmesi ve ekonomi piyasalarının giderek daha spesifik bir duruma gelmesi, çiftçilerin dara düşmesine ve buna bağlı olarak da tarımsal üretimin azalmasına sebep oldu. Bu hal karşısında kolları sıvayan Tarım ve Orman Bakanlığı hibe ödemelerinin uygulanacağı çiftçi destek paketlerini açıkladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçi desteklerine dair ayrıntılar
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan iklim krizi, tarım arazilerinde kuraklığın görülmesine sebep oldu. Yıllık üretimlerinin kuraklığa bağlı olarak düştüğünü ifade eden çiftçiler, konuya ilişkin yardım çağrılarını devlete duyurmayı başardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından müjdesi verilen çiftçi destek paketinin ilk ödemeleri, geride bıraktığımız ay içerisinde hesaplara geçti. Bakanlık hem kuraklığa hem de enflasyona karşı çiftçinin yanında olduğunu belirterek, birçok farklı kategori altında ödemelerin yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Mazot ve Gübre Desteği!
Tarım ve Orman Bakanlığı zorlu ekonomik şartlara karşın çiftçilere mazot ve gübre desteği vereceğini bildirdi. Söz konusu destek tutarının üretilen ürüne göre değişiklik göstereceğini bildiren bakanlık, ilgili destek için aralığı 20 TL- 68 TL olarak belirledi.
Bunu bir fırsata çevirerek ülke için organik tarıma destek vermek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kategori altında çiftçilere hibe ödemesinin yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre organik tarım ile ilgilenen veya ilgilenecek olan çiftçilere, dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişiklik gösteren hibe ödemesinin yapılacağı bilgisi kaydedildi.