Tarım ve Orman Bakanlığı 6 bin PERSONEL alımı KADRO DAĞILIMI-KONTENJANLAR! DSİ 1273 personel alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 6 bin PERSONEL alımı KADRO DAĞILIMI-KONTENJANLAR belli oldu mu? Başvurular ne zaman, şartları neler?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DSİ PERSONEL ALIMI 2023 İLANLARI! Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlara iş ilanı müjdesi geldi. Buna göre yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 6 bin personel alınacak. Bu alımların 1273'ü DSİ bünyesine olacak. İşte detaylar...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Henüz başvuru şartları açıklanmadı. Son alımlarda açıklanan şartlar şu şekildeydi:
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.