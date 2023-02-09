Emekli bayram ikramiyesine zam var mı, olacak mı? Ne kadar, kaç TL olacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tutarı: Kurban, Ramazan Bayramı...

Memur ve emekli zammı oranının açıklanmasının hemen akabinde gözler emekli bayram ikramiye tutarlarına çevrildi. Emeklilere her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye veriliyor. Peki 2023 yılında SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte güncel 2023 emekli bayram ikramiyesi tutarı ve diğer tüm detaylar...